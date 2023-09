Jerzy Dudek nadal może wylądować w sztabie Michała Probierza w reprezentacji Polski! Media: Zaskakująca funkcja

Jerzy Dudek w reprezentacji? Najpierw musi ogarnąć formalności!

Od dawna były reprezentacyjny bramkarz był przymierzany do sztabu reprezentacji Polski. Wydawało się, że w kadrze Michała Probierza to właśnie triumfator Ligi Mistrzów będzie pełnił rolę trenera bramkarzy. Ostatecznie na drodze stanęły sprawy sponsorskie, a konkretnie jego współpraca z pewną firmą bukmacherską, która jest konkurentem firmy wspieranej przez reprezentację Polski. Jak się okazuje drzwi do sztabu nie zostały jeszcze zamknięte dla doświadczonego kadrowicza.

- Jerzy Dudek wciąż może dołączyć do sztabu reprezentacji Polski - napisał na Twitterze Tomasz Włodarczyk, dziennikarz Meczyków.