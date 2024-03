Jerzy Dudek znów zagrał w barwach Liverpoolu. Sven-Goran Eriksson spełnił swoje marzenie

Jerzy Dudek zagrał w meczu legend Liverpoolu

Podczas gdy reprezentacja narodowe rywalizują w meczach towarzyskich lub walczą o awans do Euro 2024, w Liverpoolu zostało rozegrane wyjątkowe spotkanie. Na Anfield Road w meczu charytatywnym spotkały się legendy "The Reds" oraz Ajaxu Amsterdam. W barwach angielskiej drużyny zagrał Jerzy Dudek, który w 2005 roku był jedną z kluczowych postaci zespołu w finale Ligi Mistrzów. Wtedy "The Reds" po niesamowitym meczu pokonali po rzutach karnych włoski Milan, a polski bramkarz wybronił aż 3 "jedenastki".

W składzie gospodarzy oprócz Polaka wystąpili między innymi Steven Gerrard, Fernando Torres, czy Daniel Agger. Po przeciwnej stronie zagrali tacy zawodnicy jak między innymi Ronald de Boer oraz Demy de Zeeuw.

Na ławce trenerskiej Liverpoolu zasiadł Sven-Goran Eriksson, czym spełnił również swoje marzenie o prowadzeniu drużyny "The Reds". Mecz legend przyciągnął rekordową frekwencję aż 59 655 kibiców. Fundusze zgromadzone ze spotkania zostaną przeznaczone na wsparcie pracy Fundacji LFC i oficjalnego stowarzyszenia byłych graczy Forever Reds.

Sven-Goran Eriksson Adam Vaughan / PAP

