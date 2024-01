Josue: "Powiedzcie Borucowi, że jak jeszcze raz mnie złapie, to go zabiję". Dziennikarz ujawnia nieznane fakty na temat zawodnika Legii

Josue - najbardziej kontrowersyjna postać w Ekstraklasie

Josue to prawdopodobnie jeden z najbardziej kontrowersyjnych piłkarzy w Ekstraklasie. Kibice Legii Warszawa go uwielbiają, ale reszta ligi nie pała do niego sympatią. Portugalczyk bardzo często prowokuje i pokazuje swój charakter. Pomocnik w obecnym sezonie wiele razy znalazł się na pierwszych stronach gazet przez swoje zachowanie. W meczu z Widzewem postanowił, że będzie celebrował gola pod sektorem kibiców łódzkiego klubu. To wyraźnie zdenerwowało Marka Hanouska, który podbiegł do pomocnika "Wojskowych". Czerwono-biało-czerwoni to nie jedyna ofiara prowokacji Josue. Po meczu z ŁKS-em, kiedy piłkarze schodzili już do szatni, Portugalczyk pokazał wulgarny gest w kierunku kibiców.