Josue prowokował kibiców Widzewa Łódź. Celebrował bramkę pod ich trybuną. Marek Hanousek się zdenerwował

Josue znowu prowokował kibiców

Legia Warszawa wygrała 3:1 z Widzewem Łódź w hicie 7. kolejki Ekstraklasy. Pierwsza bramka padła już na początku meczu - Tobiasz uruchomił Muci'ego, który wyszedł sam na sam z bramkarzem. Widzew wyrównał po bardzo podobnej sytuacji. Tym razem przy bramce Sancheza asystował Ravas.

Legia ponownie wyszła na prowadzenie w 75. minucie. Środkiem pograli Juergen Elitim i Yuri Ribeiro. Kolumbijczyk został zablokowany przed linią 16. metra, a do odbitej piłki dopadł Ernest Muci. Ten mierzonym uderzeniem w stronę dalszego rogu pokonał wyciągniętego jak struna Henricha Ravasa!

Ostatnia bramka padła z rzutu karnego. W szesnastce sfaulował Silva, który wyleciał z boiska. Do jedenastki podszedł oczywiście Josue, który pewnie zamienił karnego na gola. Portugalczyk postanowił, że będzie celebrował bramkę pod sektorem Widzewa Łódź. To wyraźnie zdenerwowało Marka Hanouska, który podbiegł do pomocnika "Wojskowych".