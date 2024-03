Kadra Walii na baraże o Euro 2024 złożona z piłkarzy grających wyłącznie na Wyspach Brytyjskich. Kto może postraszyć reprezentację Polski?

Kadra reprezentacji Walii na baraże o Euro 2024. Robert Page ogłosił powołania

Reprezentacja Walii w grupie kwalifikacyjnej do Euro 2024 zajęła dopiero 3. miejsce. Wyżej w tabeli znalazła się Turcja oraz Chorwacja. Walijczycy niespodziewanie w meczach z Chorwatami zdobyli aż 4 punkty, co dało dużo do myślenia o sile tej drużyny. Teraz w półfinale baraży zmierzy się w Cardiff z Finlandią. Jeśli pokona reprezentację ze Skandynawii - w finale może trafić na "Biało-Czerwonych".

W środę, 13 marca selekcjoner Walijczyków - Robert Page ogłosił powołania na chyba najważniejsze w tym roku spotkania. W kadrze nie mogło zabraknąć bramkarza Wayne Hennessey'a, który ma na swoim koncie 109 rozegranych spotkań w reprezentacji, a debiutował w 2007 roku. Największą gwiazdą pozostaje Aaron Ramsey, który obecnie występuje w Cardiff City.