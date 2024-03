Oto kadra Finlandii na baraże o Euro 2024. Kto może zagrać z reprezentacją Polski? Są piłkarze Cracovii i znani z meczów w PKO Ekstraklasie

Kadra Finlandii na baraże o Euro 2024. Wszyscy grają poza ojczyzną

Selekcjoner Finlandii Markku Kanerva powołał dwudziestu pięciu zawodników: trzech bramkarzy, ośmiu obrońców, dziewięciu pomocników oraz pięciu napastników. Co rzuca się w oczy? Otóż ani jeden nie reprezentuje fińskiego klubu. Wszyscy co do jednego grają w zagranicznych klubach, z czego pięciu w USA.

Pomocnik Robert Taylor gra na co dzień z Leo Messim, Luisem Suarezem, Sergio Busquetsem czy Jordim Albą w Interze Miami.

Kiedy Michał Probierz ogłosi kadrę na baraże Euro 2024?

Finlandia rozpoczyna baraże od półfinału z Walią w Cardiff (21 marca, godz. 20:45). Jeżeli wygra a Polska pokona Estonię to 26 marca (godz. 18:00) dojdzie do finału w Helsinkach. W przypadku - odpukać - porażki obu drużyn ten mecz odbędzie się w formule towarzyskiego.