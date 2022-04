Kalendarz reprezentacji Polski w 2022 roku: Liga Narodów i Lewy kontra Messi na mundialu w Katarze

Kalendarz reprezentacji Polski w 2022 roku. Liga Narodów z wymagającymi rywalami

W czerwcu reprezentacja Polski rozpocznie udział w trzeciej edycji Ligi Narodów. Polacy po raz drugi z rzędu zmierzą się z Holandią, a naszymi rywalami będą jeszcze Belgowie oraz Walijczycy.

Biało-Czerwoni zaczną 3 czerwca od meczu z Walią we Wrocławiu. Następnie 6 czerwca zagrają w Belgii, a 10 czerwca w Holandii. Z kolei 13 czerwca Belgowie przyjadą do Warszawy. Spotkanie z Walią stoi pod pewnym znakiem zapytania, gdyż "Smoki" mają do rozegrania jeszcze finał baraży z lepszym z pary Szkocja - Ukraina.

Rywalizację w Lidze Narodów dokończymy we wrześniu. Najpierw na własnym terenie skonfrontujemy się z Holandią, a fazę grupową zakończymy pojedynkiem z Walią na Wyspach. Jeżeli reprezentacja Polski wygra grupę, awansuje do turnieju finałowego (odbędzie się dopiero w czerwcu 2023 roku). Jeżeli natomiast zajmie ostatnie miejsce to spadnie do Dywizji B.