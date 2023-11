Kanał Sportowy. Krzysztof Stanowski o kulisach rozstania. "Smokowski wyznawał, że mnie nienawidzi"

Krzysztof Stanowski o Tomaszu Smokowskim

- Problem z Tomkiem w internecie jest taki, że miewa niemal wyłącznie złe pomysły . Powiedziałem niemal bo czasami ma jeszcze bardzo złe - wypalił Stanowski i dodał, że wcześniej nie łączyły go żadne przyjacielskie relacje z tym dziennikarzem, ani tym bardziej Mateuszem Borkiem. Kolegami jedynie "bywali".

Tomasz Smokowski o Krzysztofie Stanowskim

- Tomek za każdym razem gdy się tylko napił, od razu wyznawał, że mnie nienawidzi - stwierdził Stanowski. Z jego słów wynika, że z resztą współpracowników poróżniła go kwestia rozliczenia pracy, mająca bezpośrednie przełożenie na atmosferę. - Jeśli wpadłeś na pomysł, który generuje miliony wyświetleń, to powinieneś mieć więcej niż osoba, która jest wtedy na wakacjach - uważał dziennikarz, którego filmy cieszyły się znacznie większą popularnością niż pozostałych twórców.

Póki co żaden z udziałowców Kanału Sportowego nie skomentował nagrania. Wcześniej o Stanowskim mówił za to m.in. Tomasz Smokowski. Przekonywał, że rozumie jego decyzję o odejściu.

- Po prostu Krzysiek uznał, że jest większy od nas, że jest większy niż siedziba Kanału Sportowego, która jest tak bardzo duża, że już nie ma tlenu, którym moglibyśmy razem oddychać. A ja uważam, że jeżeli ludzie przestają się zgadzać do pewnych rzeczy, no to po prostu niech sobie idą w swoje strony - przekonywał Smokowski.