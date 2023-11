Kanał Sportowy odpowiedział na film Krzysztofa Stanowskiego. "W pewnym momencie warto po prostu zamilknąć"

Krzysztof Stanowski kontra byli wspólnicy Kanału Sportowego

Piątkowe nagranie Krzysztofa Stanowskiego wywołało spore poruszenie w środowisku. Dziennikarz ujawnił, że jego matkę, Urszulę Stanowską, odpowiadającą w Kanale Sportowym za księgowość, zwolniono z powodu polubienia wpisu syna w mediach społecznościowych.

- Mateusz Borek powiedział mi w rozmowie telefonicznej, że powodem decyzji jest to, że zalajkowała wpis na Twitterze, który był pozytywny dla mnie, a negatywny dla pozostałych wspólników. Ona na moje żądanie usunęła tego lajka. Mateusz mnie zapytał, co bym zrobił, gdyby jego ojciec zalajkował negatywny wpis na mój temat. Powiedziałem, że nic, nie zwolniłbym go z pracy, może bym się trochę wkurzył, ale niekoniecznie. Ale to też dało mi do myślenia, że trzeba uciekać czym prędzej - uznał Stanowski.

Na jaw wyszły też różnice w kwestii tego, ile poszczególni wspólnicy powinni zarabiać. Według Stanowskiego metoda "każdemu po równo" okazała się po pewnym czasie niesprawiedliwa. A że generował największe zasięgi to postanowił walczyć o swoje, napotykając na opór. Zła atmosfera w zespole ("Smokowski wyznawał, że mnie nienawidzi") i wyraźne różnice na gruncie finansowym - głównie z Borkiem - ostatecznie zmusiły go do odejścia.