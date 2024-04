- Jeśli tylko będzie on w stanie kontrolować emocje, to z merytorycznego punktu widzenia jest to bardzo dobra decyzja. Pod względem taktycznym to najlepszy trener w Polsce. Wiem, że na razie prowadził tylko Motor, w Rakowie był asystentem, ale on ma to coś extra. Gdy rozmawiałem ostatnio z kursantami i wykładowcami szkoły trenerów, to wszyscy przyznawali, że jego wykłady są po prostu pasjonujące. A przy okazji Portugalczyk świetnie mówi w języku polskim. 34-latek musi tylko zbudować właściwą relację w szatni, wykazać się umiejętnością pracy w dużym klubie” - tłumaczył Mateusz Borek w Kanale Sportowym.