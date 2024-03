Kandydaci na nowego trenera Termaliki Bruk-Bet Nieciecza. Kto zastąpi Mariusza Lewandowskiego?

Mariusz Lewandowski zwolniony z Bruk-Betu. Kto za niego?

To druga przygoda Mariusz Lewandowskiego w ekipie z Niecieczy. Wcześniej trenował "Słonie" w latach 2020-2021. W obecnym sezonie Bruk-Bet zajmuje 11. miejsce z dorobkiem 29 punktów. To spore rozczarowanie, gdyż Termalica poprzednią kampanię zakończyła na 3. miejscu. Zaledwie punktu zabrakło do bezpośredniego awansu do Ekstraklasy.

Ruszyła giełda nazwisk. Kto zostanie następcą Mariusz Lewandowskiego i poprowadzi zespół do awansu na najwyższy szczebel? Według Bartka Kalinkowskiego z "Weszło" kandydatów jest dwóch. - Giełda nazwisk ruszyła. Słyszałem o dwóch konkretnych nazwiskach - Arturze Skowronku i Piotrze Tworku - stwierdził dziennikarz na kanale "Meczyki".