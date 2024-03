Kibice Arki Gdynia utworzyli zrzutkę na poprawę jakości dopingowania piłkarzy podczas meczów. Cel? Nowe nagłośnienie, bębny oraz gniazdo

Kibice Arki Gdynia naprawiają klub. Chcą poprawić jakość dopingu

Teraz zdecydowali się na wymianę kilku rzeczy, które z upływem czasu przestały funkcjonować tak jak powinny. Za pośrednictwem serwisu Zrzutka.pl można wpłacać pieniądze na szczytny cel dotyczący poprawy jakości kibicowania na meczach gdyńskiego klubu. Do tej pory zebrano już 4196 złotych . Cel zrzutki to dokładnie 10 000 złotych .

Arka Gdynia chce wrócić do PKO Ekstraklasy

Podopieczni trenera Wojciecha Łobodzińskiego są na dobrej drodze, aby wrócić do elity polskiej piłki. Aktualnie zajmują drugie miejsce na zapleczu PKO BP Ekstraklasy ustępując jedynie Lechii Gdańsk. Do lokalnego rywala z województwa pomorskiego tracą jednak tylko dwa punkty. Wszystko wskazuje, że do samego końca rozgrywek będziemy mieć na tym szczeblu pasjonujące emocje i do ostatniej kolejki nie będzie wiadomo kto wejdzie z pierwszego miejsca do polskiej ekstraklasy.