Legia Warszawa zarobi na następnym transferze Sebastiana Szymańskiego. Może zostać najdrożej sprzedanym zawodnikiem "Wojskowych"

Sebastian Szymański da zarobić Legii Warszawa

- Legia dostanie pieniądze z mechanizmu solidarnościowego. To 5 proc. wartości każdego transferu dla klubów, które szkoliły piłkarza od 12. do 23. roku życia. W takim przypadku beneficjentami byłyby Akademia Piłkarska Top54 Biała Podlaska, właśnie Legia Warszawa, Dynamo Moskwa i Feyenoord - czytamy na łamach WP Sportowe Fakty.

Jeśli rzeczywiście jakiś klub zdecyduje się zapłacić za Szymańskiego 30 mln euro, do Legii trafi 800 tys. euro, co jest odpowiednikiem niecałych trzech procent ze wspomnianego mechanizmu. To oznacza, że 24-latek stanie się najdrożej sprzedanym zawodnikiem "Wojskowych" w historii. Mowa oczywiście o sumie wszystkich kwot, które wpłynęły dzięki Szymańskiemu - 5,5 mln euro opłaty podstawowej (transfer do Dynama), 1,4 mln euro bonusu od następnego transferu (do Fenerbahce) oraz 800 tys. euro (mechanizm solidarnościowy). To daje 7,7 mln euro. Obecnym liderem jest Radosław Majecki, który został sprzedany do Monaco za 7 mln euro.