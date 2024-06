Kiedy Robert Lewandowski będzie zdrowy? Nowe fakty w sprawie kontuzji kapitana reprezentacji Polski przed Euro 2024

Kontuzja Roberta Lewandowskiego. Kiedy wróci kapitan?

Przypomnijmy, w poniedziałek podczas walki o piłkę Lewandowski poczuł ból w mięśniu dwugłowym. Od razu poprosił o zmianę - wtedy wydawało się prewencyjną. Uraz jest jednak znacznie groźniejszy niż spekulowano. Lidera drużyny zabraknie bowiem w pierwszym meczu, a występ w drugim stoi pod znakiem zapytania.

- To paskudna kontuzja - oceniają eksperci, sugerując że Lewego może zabraknąć także przeciw Austrii, a może nawet z Francją. To byłby niewątpliwie czarny scenariusz dla kadry, ale i samego napastnika.

We wtorek reprezentacja dotarła do bazy w Hanowerze. Lewandowski stanął do kilku zdjęć z kibicami, po czym zniknął razem z kolegami w hotelu Sheraton.

