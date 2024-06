Polska – Austria: przegrywamy wartością reprezentantów, ale wygrywamy doświadczeniem

Jak to możliwe, że Austriacy biją nas na głowę pod względem warości rynkowej i to w epoce kapitana reprezentacji Polski i gwiazdy FC Barcelony Roberta Lewandowskiego ? Otóż „Lewy” w wieku 35 lat, nawet jako najwyższej klasy strzelec, nie jest wart więcej niż 15 milionów euro. Cóż, wiek piłkarza, bliski oldboja, robi swoje.

Najtańsi i najdrożsi zawodnicy kadry Probierza

A poza tym reprezentacja Polski ma też dwóch zawodników wartych obecnie niecały milion: 33-letniego obrońcę Lecha Poznań Bartosza Salamona i defensywnego pomocnika Jagiellonii Białystok Tarasa Romanczuka w tym samym wieku. Przy wartości rynkowej wynoszącej zaledwie 500 tysięcy euro każdy. Najwyżej wycenianym obecnie zawodnikiem drużyny narodowej jest defensor Arsenalu Londyn 24-letni Jakub Kiwior , którego wartość oscyluje przy kwocie 30 milionów euro – ex aequo z najcenniejszym zawodnikiem ÖFB-Team 27-letnim pomocnikiem Konradem Laimerem z Bayernu Monachium.

Rangnick polega na sile młodych piłkarzy

Reprezentacja Polski ma także starszą drużynę od Czerwono-Biało-Czerwonych (średnia wieku 28,4 vs. 27,7), ale dzięki temu z większym doświadczeniem od Austriaków. Biało-Czerwoni mają w sumie rozegranych 505 meczów na arenie międzynarodowej w porównaniu do 335 występów zawodników ÖFB-Team. Na plus Polski składa się 150 występów Lewandowskiego, 91 występów rozgrywającego Napoli Piotra Zielińskiego i 83 mecze bramkarza Juventusu Turyn Wojciecha Szczęsnego. Liderem reprezentacji Austrii pod tym względem jest jej kapitan – pomocnik Borussii Dortmund Marcel Sabitzer, który rozegrał 79 meczów w drużynie narodowej.