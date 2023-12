KMŚ. Maciej Skorża odchodzi z Urawy Red Diamond. "Muszę wziąć urlop"

Maciej Skorża w ostatnich miesiącach bez wątpienia osiągnął bardzo wiele ze swoim japońskim zespołem. Urawa Red Diamonds pod jego wodzą w maju wygrała Azjatycką Ligę Mistrzów. W wielkim finale pokonała saudyjskie Al-Hilal (1:1, 1:0) do którego później w letnim okienku transferowym trafiły takie gwiazdy światowego futbolu jak Neymar czy Kalidou Koulibaly .

Jednocześnie porównał się do samego Josepa Guardioli . Przyznał, że nie potrafiłby tak długo trenować jak Hiszpan.

Dzięki temu triumfowi klub z Kraju Kwitnącej Wiśni miał okazję w grudniu zagrać przeciwko Manchesterowi City w półfinale Klubowych Mistrzostw Świata. Jak się okazało dla Macieja Skorży było to już za wiele. Polski szkoleniowiec po sezonie 2023 zakończy swoją japońską przygodę i uda się na zasłużony urlop.

Maciej Skorża - co dalej? Powrót do Polski?

Parę dni temu informowaliśmy o potencjalnym powrocie do Lecha Poznań - ale nie w roli trenera - tylko jako wiceprezesa odpowiadającego za transfery. Mateusz Borek w jednym z programów na antenie "Kanału Sportowego" przyznał, że polski szkoleniowiec świetnie by się odnalazł w zarządzaniu pionem sportowym w klubie. Dodatkowo należycie rozpoznałby właściwego trenera do poprowadzenia w przyszłości Lecha Poznań.