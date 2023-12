Szymon Marciniak posędziuje finał Klubowych Mistrzostw Świata. Manchester City zmierzy się z Fluminense w Arabii Saudyjskiej

Szymon Marciak dostał kolejny finał

Manchester City zmierzy się z brazylijskim Fluminense w piątek 22 grudnia o godzinie 19:00. "The Citizens" zostali czwartą angielską drużyną, która zagra w finale Klubowych Mistrzostw Świata. Wcześniej dokonali tego raz Manchester United i po dwa rady Chelsea i Liverpool. Dwa lata temu "The Blues" w finale pokonali brazylijskie Palmeiras 2:1. Warto też dodać, że po raz piąty dojdzie do starcia drużyn z Anglii i Brazylii w finale tych rozgrywek. Do tej pory dwa razy triumfował zespół z Europy i również dwa razy zespół z Ameryki Południowej.