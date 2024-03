Konferencja reprezentacji Polski z udziałem Nicoli Zalewskiego oraz Bartosza Slisza. Oglądaj transmisję na żywo

Reprezentacja Polski: Konferencja z udziałem Nicoli Zalewskiego oraz Bartosza Slisza

Robert Lewandowski mimo, że bramki nie zdobył w wysoko wygranym meczu półfinałowym baraży o Euro 2024 z Estonią (5:1) to i tak zaskarbił sobie sympatię jednego z fanów. Ten postanowił udać się na…

- Super to wygląda. Jestem pod pełnym wrażeniem jakości wykonania - mówił wzruszony Robert Lewandowski. Na co starszy mężczyzna odpowiedział, że robi to hobbistycznie dokładnie przez 25 lat. Z załączonego vloga dowiadujemy się również od niego, że te wszystkie projekty robi nie w specjalnie przygotowanej pracowni, a zwykłej kuchni. Dodatkowo popisał się również w ostatnich latach prezentem dla samego papieża.