Korona Kielce - Cracovia na żywo w TV i online. Gdzie oglądać Ekstraklasę? TRANSMISJA STREAM LIVE [09.03.2024]

Korona Kielce - Cracovia transmisja i stream. Gdzie oglądać mecz Ekstraklasy?

Pierwszym sobotnim meczem Ekstraklasy będzie starcie Korony Kielce z Cracovią. Oba zespoły są w dolnych rejonach tabeli, więc niewykluczone, że na wiosnę powalczą o utrzymanie w elicie. Gospodarze zajmują 15. miejsce, natomiast goście 13. pozycję.

Korona Kielce w rundzie wiosennej wygrała tylko jeden mecz - z ŁKS-em Łódź. Trzy porażki i jeden remis to wyniki, które nie mogą satysfakcjonować kibiców. Możliwe, że gospodarze sobotniego spotkania będą musieli w nadchodzących miesiącach walczyć o utrzymanie na najwyższym szczeblu rozgrywkowym.

Kamil Kuzera, trener Korony Kielce: - Mamy trzy mecze u siebie, możemy z nich wyciągnąć nawet 9 punktów, jesteśmy na to przygotowani. Ale możliwy jest też inny scenariusz, którego nie chcemy, bo to jest sport. Musimy być odważni w tym co robimy. Cracovia preferuje mocny, bardzo bezpośredni styl gry, ze sporą jakością. Jesteśmy przygotowani na dwa scenariusze. Może grać futbol na tak, wywierając presję. Musimy być też przygotowani na to, że Cracovia może nam oddać trochę pola i na to trzeba też mieć rozwiązania. Jesteśmy przygotowani na obydwa warianty.