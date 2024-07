Legia Warszawa kontynuuje ofensywę transferową. Marcel Mendes Dudziński to młodzieżowy reprezentant Polski

Marcel Mendes Dudziński blisko Legii Warszawa

Legia Warszawa w następnych okienkach transferowych będzie mogła zaszaleć. Zimą udało się sprzedać Ernesta Muciego do Turcji za 10 milionów. Jacek Zieliński podkreślił, że pieniądze będą wpływać do klubu w ratach, co pozwoli dobrze rozplanować wydatki w przyszłości.

- Dużą część pieniędzy uzyskamy w tym roku, trochę mniejszą w następnym. To powoduje stabilizację pod względem planowania transferów czy potrzeby ich robienia. Nie będziemy aż tak bardzo zmuszeni do przeprowadzenia ruchów, dzięki ratom, pieniądzom, które uzyskaliśmy z Muciego - powiedział dyrektor sportowy Legii.

W letnim okienku Legia pozyskała już czterech zawodników, ale klub ma zamiar kontynuować ofensywę transferową. Według informacji Piotra Kamienieckiego z TVP Sport "Wojskowi" mają na oku Marcela Mendesa Dudzińskiego. Negocjacje z młodzieżowym reprezentantem Polski i Benfiką trwają już kilkanaście dni. Ojciec piłkarza to Brazylijczyk, ale Marcel urodził się w Szczecinie, gdzie stawiał pierwsze kroki w świecie futbolu. Kamieniecki dodaje, że Legia chce zaoferować długą umowę do 30 czerwca 2028 roku.