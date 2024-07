Mecz Francja - Belgia online. Jedni i drudzy nie zachwycali. 1/8 finału ich odblokuje? Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Mecz Francja - Belgia ONLINE. Grają wicemistrzowie świata

Francuzi Euro 2024 zaczęli od wygranej z Austrią, ale styl "Trójkolorowych" pozostawiał wiele do życzenia. W wielu akcjach piłkarze Didiera Deschampsa wyglądali na ospałych i niezdecydowanych. Starcie z Holandią nie było lepsze, gdyż Francuzi niemal nie przegrali po golu Xaviego Simonsa. Mecz z Polską doskonale pamiętamy - Łukasz Skorupski swoimi świetnymi interwencjami uratował remis.

- Zrobiliśmy to, co do nas należało, stworzyliśmy sobie kilka okazji, które mogły dać nam zwycięstwo. Mogliśmy być bardziej skuteczni, nawet jeśli ich bramkarz zaliczył kilka bardzo dobrych interwencji - Didier Deschamps skomentował spotkanie z Polską. (Przegląd Sportowy)

Belgowie w pierwszym meczu Euro 2024 sensacyjnie przegrali ze Słowakami 0:1. W drugim spotkaniu udało się wygrać z Rumunią, a w ostatnim zremisować z Ukrainą. "Czerwone Diabły" miały bardzo dużo szczęścia, gdyż wyszły z grupy z 2. miejsca z bilansem goli 2:1. Wielkim przegranym fazy grupowej został Romelu Lukaku, który musiał pogodzić się z anulowaniem aż trzech bramek. Wideoweryfikacja była dla niego bezlitosna.