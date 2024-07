Lech Poznań sprzedaje bilety na sparing za 50 złotych. Szkoci muszą się wykosztować, żeby zobaczyć swoją drużynę

Kibice oburzeni decyzją władz Lecha Poznań

Lech Poznań zaczyna nową erę w swojej historii. Władze klubu znów postanowiły zaufać zagranicznemu trenerowi, dlatego ekipę z Wielkopolski przejął Duńczyk Niels Frederiksen. Sam szkoleniowiec opowiadał o trzech głównych celach, które chce zrealizować.

- Po pierwsze i najważniejsze, jestem w Poznaniu po to, by zdobywać trofea i występować w Europie. Pragnę również przyczyniać się do rozwoju klubu, drużyny oraz poszczególnych piłkarzy. Wiem, że to właśnie Lech może pochwalić się najlepszą akademią w Polsce, a moim celem będzie odpowiednie wprowadzanie zawodników z niej do pierwszego zespołu. Ponadto jestem świadom emocji i pasji, jaką Lech wywołuje w regionie. Chcę, by kibice byli dumni i odczuwali ekscytację, oglądając nasze mecze - powiedział nowy trener Lecha, Niels Frederiksen.

Za Lechem Poznań jest już jeden sparing - z Piastem Gliwice. Kolejorz przegrał go 0:1 po golu Felixa z rzutu karnego w 75. minucie. Na początku lipca podopieczni Frederiksena zmierzą się z Banikiem Ostrawa oraz Dundee FC. Kibice są zszokowani komunikatem, który wystosował szkocki klub. Okazuje się, że kibice gości za sparing będą musieli zapłacić 10 euro, czyli 50 złotych. Na władze Lecha spadła ogromna fala krytyki, a fani nie przebierają w słowach. "Co to za cena? Zbieramy na pierwszy letni transfer do klubu i brakuje nam na premię dla agenta piłkarza?" - pyta ironicznie jeden z kibiców.