Kosmiczne ceny na meczu Polska - Estonia

Jeśli byliście kiedyś na PGE Narodowym na meczu reprezentacji to na pewno wiecie, że to miejsce nie należy do najtańszych. Jest trochę jak na lotnisku; nie ma alternatywy, trzeba słono płacić.

Na czwartkowym meczu meczu Polska - Estonia trzeba było więc sięgnąć naprawdę głęboko do portfela. W punktach gastronomicznych rozmieszczonych na stadionie można było nabyć piwo, colę, hot dogi czy zapiekanki. Cytując klasyka: To jednak nie są tanie rzeczy! A że inne wyboru nie ma, to wyposzczeni z bólem serca po prostu zacisnęli zęby - oglądanie na głodnego nie wchodziło w grę.

Jeden z użytkowników portalu X (dawniej Twitter) zamieścił cztery zdjęcia abstrakcyjnych cen produktów, które można było nabyć we wspomnianych kioskach gastronomicznych. Czego się dowiadujemy? Otóż za sześciopak piwa (0,4 litra, nie 0,5) kibice musieli zapłacić - uwaga - 125 złotych. Czyli przeszło 20 zł za jedno.