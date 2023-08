Kristoffer Velde zdenerwowany na zmianę w meczu Lech Poznań - Spartak Trnawa. Norweg walił w szybę na ławce rezerwowych

Złość Velde po meczu Lech - Spartak

Velde przebył w Lechu drogę od zawodnika wskazywanego jako transferową wpadkę (patrz: sektorówka z sierpnia 2022 roku) do ulubieńca trybun. Fani mówią do niego per "Krzysiu", dziękując zwłaszcza za gole i asysty w Lidze Konferencji.

To rozgrywki ewidentnie skrojone pod Velde. W nowej edycji skrzydłowy znowu czaruje. Po przerwie zdobył bramkę ze Spartakiem na 2:0, kiedy świetnie wymienił piłkę z Filipem Marchwińskim.

W końcówce rękawami oddychał przede wszystkim Mikael Ishak, ale to nie on został zdjęty z murawy. W 77 minucie, czyli niespełna kwadrans po ostatnim golu, trener zawołał Velde do linii bocznej, którego zastąpił Filip Szymczak.