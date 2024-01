Liga włoska. Krzysztof Piątek pięć lat temu podbił serca kibiców

Znakomite wejście do Milanu

Jakie miał wejście do Milanu? 23 stycznia 2019 roku ogłoszono przejście rewelacyjnie spisującego się w Genui Krzysztofa Piątka do AC Milan. To w jaki sposób przedstawił się kibicom na San Siro przerosło jego najśmielsze oczekiwania. Dwa gole w Pucharze Włoch przeciwko SSC Napoli musiały zrobić wrażenie na najbardziej sceptycznych ekspertach, co do tego transferu. Piątek przyszedł bowiem do klubu z legendarnego obiektu za 35 mln euro.

Potem było jeszcze lepiej i nasz napastnik miał jeszcze więcej okazji, aby wyciągnąć swoje słynne "rewolwery". Do takiego stopnia, że reprezentant Polski doczekał się własnej przyśpiewki wśród kibiców mediolańskiego klubu. Za każdym razem, gdy zdobywał bramkę najbardziej zagorzali fani intonowali "Ale Piatek Ale pum pum pum pum" wykonując słynną cieszynkę polskiego napastnika.