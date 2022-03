Krzysztof Piątek po meczu ze Szkocją: Było bardzo ostro na boisku

- Sędzia puszczał grę, jest z Irlandii i dla niego takie granie jest normalne. Było bardzo ostro, sam mam rozciętą kostkę. Starcia z obrońcami były bardzo ostre, ale wiedzieliśmy, że będą tak grali i byliśmy na to przygotowani.

- We wtorek mamy ważniejszy mecz i to na nim się koncentrujemy.

- Szkoda kontuzji naszych zawodników, bo był to ciężki mecz, a oni mogliby się nam bardzo przydać we wtorek. Mam nadzieję, że Arek szybko wróci do zdrowia i będzie na wtorek gotowy. Słyszałem, że uraz Bartka Salamona jest poważniejszy. To dla nas też duża strata.

- Na początku po wejściu czułem, że powinniśmy lepiej radzić sobie z przodu. Brakowało spokoju i utrzymania się przy piłce. Gdy Szkoci nas naciskali, my nie mogliśmy wyjść z tego pressingu składnymi podaniami. Od razu zrozumiałem, że tu trzeba zagrać nieco dłuższymi podaniami. Ustawiałem się do prostopadłych podań lub takich za plecy. Raz czy dwa się udało - mówił Krzysztof Piątek przed kamerami TVP Sport.