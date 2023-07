Krzysztof Piątek zagra w Basaksehir Stambuł. Reprezentant Polski wybrał Turcję tak jak Sebastian Szymański i Jakub Kałuziński

Basaksehir Stambuł nowym klubem Krzysztofa Piątka

Piątek dopiero co skończył wypożyczenie do Salernitany. Nie został przez nią wykupiony, ani nie zdecydował się na niego żaden inny włoski klub, choć w mediach spekulowano, że dołączy raz jeszcze do Genoi.

Ostatecznie Piątek wrócił na chwilę do macierzystego klubu, niemieckiej Herthy Berlin. Wziął w udział w zajęciach i sesji zdjęciowej, po czym na jaw wyszła informacja, że spadkowicz z Bundesligi nie zgłosi go do kadry na nowy sezon.

Piątka łączono z transferem do Arabii Saudyjskiej, do tamtejszego Al Khaleej. Ostatecznie zagra bliżej Polski, w Turcji. Z piątą siłą minionych rozgrywek podpisze kontrakt do czerwca 2026 roku.

Transfer do Turcji potwierdzają tamtejsze media. - We wtorek Piątek ma zjawić się w Stambule na testach medycznych - informuje dziennikarz Ertan Süzgün.