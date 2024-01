Krzysztof Piątek znów wyciągnął pistolety. Siódmy gol w lidze tureckiej

Liga turecka. Krzysztof Piątek z siódmym golem

Krzysztof Piątek strzelił gola na 2:1 w doliczonym czasie pierwszej połowy. Mecz nie ułożył się po myśli jego Basaksehir. Już w 2 minucie goście objęli prowadzenie. Stało się tak, bo bramkarz przyjął piłkę na klatkę piersiową, a zaraz potem ją stracił na rzecz strzelca, Wenezuelczyka Sergio Cordovy. To była akcja z gatunku "kuriozalnych". Wczoraj na zapleczu podobny błąd popełnił Mateusz Lis.

Potem nawet goście strzelili drugiego gola, lecz sędzia po analizie VAR dostrzegł ewidentnego spalonego. Końcówka pierwszej odsłony należała do Basaksehiru. W 35 minucie atomowym strzałem z rzutu wolnego do remisu doprowadził Deniz Turuc. Potem Krzysztof Piątek obił lewy słupek, by po chwili trafić dzięki rzutowi rożnemu.

Dla "Pjony" to pierwszy gol w 2024 roku. Czekał na niego do trzeciego występu. Zaraz po przerwie z Alanyasporem zawalczył o dublet, lecz jego dobitkę po uderzeniu z wolnego obronił bramkarz.