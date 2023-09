Kto za Grzegorza Krychowiaka w reprezentacji? Jest kilku kandydatów, decyzja należy do Michała Probierza

Reprezentacja Polski: Kto za Grzegorza Krychowiaka?

Krychowiak właściwie uprzedził fakty. Po (nie)udanym Mundialu w Katarze to właśnie jego wskazywano jako problem trawiący reprezentację. Lider sprzed lat miał na turnieju tylko przyzwoite momenty. Znacznie częściej irytował faulami i niechlujnym rozegraniem akcji.

Dlatego w marcu Fernando Santos zrezygnował z niego w rozpoczynających się eliminacjach do Euro w Niemczech. Krychowiak nie przyleciał na zgrupowanie także w czerwcu. Dopiero we wrześniu, gdy atmosfera w drużynie była już beznadziejna Portugalczyk zaprosił pomocnika do drużyny, ale najwyraźniej tylko po to, żeby ten rozegrał w niej jubileuszowy setny mecz.

- Krychowiak to wybitny zawodnik. Należy mu się bardzo duży szacunek (...) Będziemy powoływać się wyróżniających zawodników - mówił tydzień temu na powitalnej konferencji w reprezentacji nowy selekcjoner Michał Probierz.