Kto zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski? Na rozpatrywanej liście pięciu Polaków. Padło nawet nazwisko Jerzy Brzęczek

Na tej liście jest nowy selekcjoner Polski?

Już we wtorek informowaliśmy, że w PZPN myślą o co najmniej trzech Polakach. Faworytem jest Michał Probierz reprezentacji U-21, ale szanse mają też Jan Urban z Górnika Zabrze czy pracujący do niedawna w Rakowie Częstochowa Marek Papszun.

W środowisku mówi się, że pierwszeństwo ma Probierz, zaś Nawałka z Brzęczkiem to kolejno opcje numer cztery i pięć. Ostatnio w sens zwolnienia Brzęczka powątpiewał w studiu TVP Sport obecny kandydat na selekcjonera, Marek Papszun: - Jerzy Brzęczek został zwolniony po wygranych eliminacjach i należy zadać sobie pytanie czy to była dobra decyzja. Nie trafia do mnie argument, że musimy prezentować piękny styl. Do tego potrzeba czas i odpowiednich narzędzi - stwierdził były trener Rakowa Częstochowa.