Kulisy meczu Lechia - Arka. Co za przemowa w szatni. Kevin Blackwell natchnął piłkarzy przed Derbami Trójmiasta

Mecz Lechia - Arka: Derby Trójmiasta od kulis

- Czego chcieć więcej? - pytał przed meczem Karol Czubak. - Cały stadion, nasi kibice, mecz o awans, o pierwsze miejsce. Wszystko w jednym! Najlepszy mecz w całym sezonie w 1 lidze - wyliczał argumenty najlepszy snajper Arki. Kulisy przygotowane przez żółto-niebieskich liczą niespełna dziesięć minut. Koncentrują się na wydarzeniach boiskowych: golach, zmarnowanych okazjach, wreszcie decyzji sędziego Tomasza Kwiatkowskiego, który nie dał rzutu karnego za faul na Przemysławie Stolcu. - Będzie z tego miesiąc dymu - stwierdził do asystenta obrońca Arki, nie mogąc pogodzić się z wynikiem analizy VAR.

Kulisy Lechii są dłuższe. Jest Flavio Paixao, jest pomeczowa feta na murawie i przy Neptunie, są oprawy, doping, ale też i najważniejsze wydarzenia z boiska. Kapitalne wrażenie na internautach zrobił Kevin Blackwell. To on jako cichy bohater awansu, z niewątpliwym autorytetem w drużynie przemawiał jeszcze przed rozpoczęciem meczu.

- Tego się uczyliście. Chłodne dni przy Traugutta. Długie podróże autokarem. By wejść na szczyt i być mistrzem. Tydzień temu 27 tys. ludzi (kibice Wisły - red.) was nienawidziło. Weszliście tam i pokazaliście klasę. Dzisiaj mamy 36 tys. naszych, pomagających nam. Pamiętacie kiedy zaczynaliście kariery? Wszyscy mieliśmy marzenia! Były o tym, żeby grać mecze jak ten i zdobywać mistrzostwa. Dziś możecie sprawić, że sny staną się rzeczywistością. Wszystkie dzieci na stadionie chcą być jak Chin, Olsson, Jan. Chcą być wami. I to jest zaje*** uczucie - tłumaczył Blackwell.