Mecz Anglia - Słowenia online. Faworyt Euro 2024 jeszcze nie odpalił fajerwerków. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja w tv na żywo OPRAC.: Jacek Czaplewski

Anglia - Słowenia LIVE! Faworyt Euro jeszcze nie odpalił fajerwerków PAP/EPA

Mecz Anglia - Słowenia to jeden z dwóch ostatnich na Euro 2024 w grupie C. Lwy Albionu walczą o przypieczętowanie awansu z pierwszego miejsca w tabeli. Potencjalnie wystarczy im do tego nawet remis. W słoweńskim zespole awizowany do jedenastki jest Erik Janża z Górnika Zabrze. Relacja LIVE od godziny 21:00 w GOL24. Gdzie oglądać? Transmisja na jednym kanale, stream w internecie za darmo.