Kylian Mbappe zarobi fortunę w Realu Madryt. Niemiecki Bild podał szczegóły finansowe porozumienia

Transfery. Kylian Mbappe w Realu zarobi fortunę. Bild przedstawił szczegóły finansowe porozumienia

Od kilku okienek trwa saga transferowa Kyliana Mbappe związana z przejściem do Realu Madryt. Z każdym kolejnym półroczem wydaje się, że gwiazda reprezentacji Francji jest coraz bliżej oficjalnego podpisania kontraktu z "Królewskimi".

Z medialnych doniesień można wywnioskować, że piłkarz latem wreszcie oficjalnie zostanie piłkarzem "Los Blancos". Natomiast dziennik Sport Bild opublikował nawet finansowe szczegóły kontraktu, jakie 25-latek uzgodnił z hiszpańskim klubem. Francuski zawodnik ma podpisać 5-letni kontrakt, na mocy którego będzie otrzymywać aż 70 milionów euro za każdy sezon. Dodatkowo Kylian dostanie 100 milionów euro za sam podpis na umowie. Natomiast dodatkową prowizję otrzyma także jego mama.

Mbappe w Paris Saint-Germain przebywa od lipca 2018 roku, kiedy przeniósł się z AS Monaco. W 2022 roku wydawało się, że zmieni ligę i zagra w białej koszulce Realu Madryt, jednak ogromne pieniądze szejków skusiły go do pozostania w Paryżu. Teraz już chyba nie będzie odwrotu i gwiazda reprezentacji "Trójkolorowych" zmieni stolicę Francji na stolicę Hiszpanii.