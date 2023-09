Lech Poznań po dwutygodniowej przerwie wraca do rywalizacji na poziomie PKO Ekstraklasy. Rywalem Górnik Zabrze

– tłumaczył van den Brom.

W sobotę o godz. 20 lechici będą mieli okazję do częściowej rehabilitacji za ostatnie wpadki. Na własnym stadionie podejmować będą Górnika Zabrze.

- Z niecierpliwością czekam na reakcję moich piłkarzy. Czy to, nad czym pracowaliśmy, pomoże zespołowi, czy uda się to przełożyć na mecz. Musimy wrócić do tego, co graliśmy wcześniej, do naszego ofensywnego stylu gry. Oczekuję od naszych ofensywnych zawodników gry z taką pozytywną energią, szukania okazji, kreowania sytuacji, gry jeden na jeden. Chcę to zobaczyć na boisku