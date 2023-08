Legia Warszawa - FC Midtjylland ONLINE. "Wojskowi" walczą o LKE. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO! [31.08.2023]

Liga Konferencji. Legia Warszawa - FC Midtjylland ONLINE

Kosta Runjaić (legionisci.com): - Mierzyliśmy się z dobrą, ofensywną drużyną, złożoną z młodych zawodników, którzy pewnie niebawem zasilą Bundesligę i Premier League. Myślę, że dobrze im się przeciwstawiliśmy. Jestem zadowolony z tego, że potrafiliśmy odrabiać straty. Teraz będziemy przygotowywać się do rewanżu przed własną publicznością. Awans, osiągnięcie celu, jest możliwe. Szanse oceniam 50 na 50.

Defensywa nie jest najlepsza, ale ofensywa imponuje. Warto szczególnie docenić Marca Guala . Hiszpan to nowy napastnik warszawskiego klubu. Najlepszy strzelec poprzedniego sezonu Ekstraklasy powoli zaczyna błyszczeć formą. W eliminacjach Ligi Konferencji Europy ma już cztery punkty w klasyfikacji kanadyjskiej. Hiszpan strzelił dwie bramki i zaliczył dwie asysty przy trafieniach kolegów.

Legię Warszawa 90 minut (plus ewentualna dogrywka) dzieli od fazy grupowej Ligi Konferencji. Zadanie "na papierze" wydaje się łatwe - trzeba wygrać w spotkaniu rewanżowym z duńskim FC Midtjylland. Niestety kibice mają wiele obaw - szczególnie patrząc na blok defensywny "Wojskowych", który w ostatnich tygodniach sprawuje się fatalnie.

Jeśli Legia wygra, będziemy mieć dwie polskie drużyny w europejskich pucharach. Raków Częstochowa w Lidze Mistrzów lub Lidze Europy (mecz z Kopenhagą 30.08 o godz. 21:00) oraz klub ze stolicy w Lidze Konferencji. To bardzo ważne, jeśli myślimy o awansie w rankingu UEFA.

Bukmacherzy twierdzą, że awansuje Legia. Kurs na wejście do fazy grupowej Ligi Konferencji to 1,47. Eksperci nie mają też większych wątpliwości, że "Wojskowi" rozprawią się z Duńczykami w regulaminowych 90 minutach. Kurs na wygraną Legii bez dogrywki to 1,90.

Przewidywany skład Legii: Tobiasz - Jędrzejczyk, Augustyniak, Ribeiro - Wszołek, Elitim, Slisz, Kun - Josue, Gual, Pekhart.