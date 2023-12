Legia Warszawa kontra Molde. Wylosowano pary 1/16 finału Ligi Konferencji

1/16 finału Ligi Konferencji: Legia zagra Molde

Z Molde Legia miała już okazję rywalizować. Dziewięć lat temu wyeliminowała norweski zespół z III rundy eliminacji Ligi Mistrzów. W obu spotkaniach padł remis, dlatego o awansie zadecydował wyjazdowy gol Wladimera Dwaliszwiliego.

Molde to mistrz Norwegii z zeszłego roku. W niedawno zakończonym sezonie (system wiosna-jesień) zajął rozczarowujące piąte miejsce. Do kolekcji dołożył za to Puchar Norwegii. W zakończonej fazie grupowej Ligi Europy, do której dostał się tak jak Raków Częstochowa po odpadnięciu w decydującej rundzie Ligi Mistrzów, najbliższy rywal Legii ugrał siedem punktów i zajął trzecie miejsce - za Bayerem Leverkusen i Karabachem Agdam, ale przed szwedzkim Häcken.

Pierwszy mecz w Lidze Konferencji Legia rozegra z Molde na wyjeździe 15 lutego. Rewanż zaplanowano tydzień później w Warszawie - 22 lutego. Zwycięzca awansuje do 1/8 finału, przegrany zakończy udział w europejskich pucharach.