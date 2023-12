Legia Warszawa ukarana za rewanżowy mecz z AZ Alkmaar. "Wojskowi" muszą sporo zapłacić i radzić sobie bez swoich kibiców

Legia Warszawa ponownie ukarana przez UEFA

UEFA poinformowała niedawno, że Legia Warszawa musi zapłacić 100 tys. euro za wydarzenia podczas wyjazdu do Birmingham. Stołeczny klub otrzymał także zakaz sprzedawania biletów dla kibiców na pięć najbliższych meczów wyjazdowych. Przypomnijmy, że w Anglii doszło do wielkich zamieszek pomiędzy fanami "Wojskowych" i policją. Kilku funkcjonariuszy zostało rannych, a według relacji brytyjskich mediów, przy niektórych kibicach miał zostać znaleziony "sprzęt". Szef policji apelował do UEFA, aby wykluczyć Legię z europejskich pucharów.

Tak się jednak nie stało. Legia dalej gra w Europie dzięki wygranej z AZ Alkmaar w ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Konferencji. Kibice warszawskiego klubu przygotowali na to spotkanie specjalną oprawę z racami. Niestety UEFA nie jest pobłażliwa i po raz kolejny ukarała polski klub. Tym razem Legia musi zapłacić 40 tysięcy euro grzywny za pirotechnikę i 10 tysięcy euro za prowokacje kibiców.