Liga Konferencji. Oprawa kibiców Legii Warszawa z meczu z AZ Alkmaar. Czy UEFA się przyczepi do rac?

Przedstawiciele jednej z najwierniejszych trybun w Polsce po raz kolejny dali o sobie znać. Popularna "Zyleta" nie mogła sobie odpuścić okazji, by znowu dać pretekst Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) do wymierzenia kolejnej kary za race. Czy tym europejska federacja odpuści polskiemu klubowi? Patrząc na wcześniejsze kary wydaję się taki scenariusz absolutnie nierealny. Legia już wielokrotnie była karana m.in. z tego jednego powodu.

Na czwartkowej oprawie widniał napis "Psy szczekają, karawana jedzie dalej" , a nad nim wizerunek uśmiechniętego mężczyzny czytającego plotki, które na jego temat pisze prasa. Tym samym fani pokazali, że nie rusza ich to co piszą na zachodzie o nich. Zarówno bezpośrednio po takich wydarzeniach w Alkmaar czy ostatnio Birmingham.

Kolejna kara od UEFA? Legia może znowu stracić!

Już w trwającym sezonie europejskich pucharów UEFA ukarała polski klub z powodu oprawy na której pojawiły się race. Chodzi w tym miejscu o spotkanie inaugurujące grupowej rozgrywki Ligi Konferencji w Warszawie przy Łazienkowskiej. Mecz z angielską Aston Villą rozpoczął się od mocnego akcentu na początek. Fani zaprezentowali światu wielką oprawę, na której widniał goryl i napis "welcome to the jungle" ("witamy w dżungli"). Nie byłoby w tym nic złego gdyby nie... oczy zwierzęcia, które były zrobione z rac. Także nie udało się najwierniejszym kibicom przechytrzyć działaczy UEFA.