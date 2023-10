Legia Warszawa w kryzysie. Ostatnia drużyna października. Trener stołecznego klubu Kosta Runjaić: Wiemy, co zrobić żeby wyjść z dołka

Październik przeklętym miesiącem dla Legii Warszawa

Cztery gole i czwarta kolejna porażka. Kryzys? Trener Legii Kosta Runjaić ma swoje wytłumaczenie. - W ciągu ostatnich 16 miesięcy wiele rzeczy nieźle nam wychodziło. Teraz nie mamy dobrej passy i musimy zmierzyć się z czymś gorszym. Biorę odpowiedzialność za całość i będę kontynuował nasz styl pracy oraz to co już zaczęliśmy. Zachowuję spokój i pewność siebie. Musimy skupić się na kolejnym spotkaniu, bo w czwartek dojdzie do trudnej konfrontacji w Mostarze. Nie chcę się bronić czy tłumaczyć zmęczeniem albo nagromadzeniem meczu. Po prostu: źle bronimy, tracimy proste gole i popełniamy błędy. To cała filozofia, która nie jest zbyt skomplikowana. Wiem co zrobić, by wyjść z dołka i wierzę, że wszystko potoczy się w dobrą stronę - uspokajał trener po ostatnim gwizdku we Wrocławiu.