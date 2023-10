Liga Konferencji. Legia Warszawa przedstawiła kulisy skandalu w Alkmaar. "Dyskryminacja, ksenofobia i agresja"

Legia przedstawiła nagrania ze skandalu w Alkmaar

Przypomnijmy, po meczu Ligi Konferencji między AZ a Legią zakończymy wygraną gospodarzy 1:0, doszło do dantejskich scen między stadionem a autokarem. Piłkarze Legii oraz sztab zespołu zostali zatrzymani i niedopuszczeni do autokaru, którym mieli wyruszyć do hotelu.

Jak pisaliśmy zaraz po zajściu doszło do eskalacji przemocy. Zawodnicy, a także sam prezes stołecznego klubu Dariusz Mioduski, zostali skandalicznie potraktowani, spotkali się z nieuzasadnioną agresją ze strony służb, które były odpowiedzialne za utrzymanie porządku i zapewnienie bezpieczeństwa gościom z Warszawy.

W materiale, który opublikowała Legia widzimy fragmenty nagrać z tej feralnej nocy, a także komentarze osób, które były tam obecne, m.in. europosła Andrzeja Halickiego. - Ja jako europoseł mam również pewien mandat, a tutaj została naruszona nietykalność i był ten sposób potraktowania i agresja, której mówiąc szczerze, nigdy nie spotkałem. (...) To była sytuacja zupełnie niespotykana i skandaliczna. Również te publiczne wypowiedzi pani burmistrz na temat Polaków - powiedział.