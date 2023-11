Legia Warszawa znowu w centrum wielkiego zamieszania. Aston Villa robi problemy z przyznaniem biletów dla polskich kibiców

Legia Warszawa wydała komunikat. Kibice polskiego klubu pokrzywdzeni

- Zaproponowaliśmy kompromisowe rozwiązanie, zgodnie z którym nasi kibice otrzymaliby do dyspozycji 1700 biletów – dokładnie tyle, ile przeznaczyliśmy dla fanów angielskiego klubu przyjeżdżających do Warszawy. Ta propozycja została przyjęta w dn. 21 września, potwierdzona podczas spotkania z Delegatem UEFA oraz opisana w raporcie Security Officer UEFA. Kilka tygodni później, w dn. 2 listopada, decyzja o puli przyznanych Legii biletów ponownie została zmieniona przez stronę brytyjską - tym razem zmniejszona do 890 wejściówek - pisze Legia na swojej stronie.

Ma to być ostateczne stanowisko Aston Villi. Legia próbowała wszystkich możliwości, aby interweniować w tej sprawie. Polska drużyna przy pomocy Ambasadora ponownie skontaktowała się z przedstawicielami "The Villans". Stołeczny klub nawet napisał do UEFA. Wszystko wskazuje jednak na to, że stanowisko zespołu z Premier League się nie zmieni i na sektor gości wejdzie niecałe 900 fanów.