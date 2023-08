Legii Warszawa należał się rzut karny w meczu z Austrią Wiedeń. Sędzia nie miał VAR-u i postanowił inaczej

Mecz Legia - Austria. Bez karnego dla warszawskiej drużyny

Legia zwłaszcza w defensywie zagrała słabą połowę, co nie znaczy, że nie mogla w niej doprowadzić do wyrównania. Szansa przepadła m.in. przez błąd arbitra.

W przeciwieństwie do eliminacji Ligi Mistrzów w meczach Ligi Konferencji nie ma systemu VAR. Dlatego sędzia Pierre Gaillouste (Francja) nie obejrzał powtórki ani tym samym nie zmienił swojej kontrowersyjnej decyzji.

Do zdarzenia doszło tuż przed doliczonym czasem. Wszołek po przegraniu piłki wpadł z nią w pole karne. Goniący za nim rywal kopnął go w nogę, przez co wytrącił z równowagi.