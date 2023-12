Lewandowski, Świderski, Buksa czy Piątek? Który napastnik jest najskuteczniejszy w reprezentacji Polski?

Robert Lewandowski przeżywa ostatnio kryzys formy, dlatego wielu kibiców zastanawia się, czy Michał Probierz zdecyduje się na zmianę w ataku reprezentacji Polski na marcowe mecze barażowe. Na razie selekcjoner broni kapitana kadry i staje za nim murem, ale przez kilka miesięcy wiele może się wydarzyć.

Dziwię się hejtowi wobec jego osoby. To człowiek, który przez lata wprowadzał nas na wielkie turnieje. Czasem trzeba przetrwać trudne momenty. Reprezentacja musi mu pomóc, by wrócił. Najłatwiej to wieszać psy, ale Robert jest teraz w trudnym momencie i on sam zdaje sobie z tego sprawę. Pamiętajmy, że dopiero wrócił po kontuzji - powiedział niedawno Michał Probierz.