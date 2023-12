Liga angielska. Arsenal przegrał z Fulham w ostatni dzień 2023 roku. Jakub Kiwior zmieniony w przerwie

Liga angielska. Arsneal przegrał w ostatni dzień 2023 roku

Spotkanie na Craven Cottage świetnie rozpoczęli goście. Już w 5. minucie wynik meczu otworzył Bukayo Saka dobijając uderzenie Gabriela Martinelliego i wydawało się, że "Kanonierzy" pewnie zmierzają na fotel lidera. Jednak w 29. minucie po dobrym kontrataku Fulham gola wyrównującego strzelił Raul Jimenez . Niestety wkład w straconą bramkę miał Jakub Kiwior, który nie zdążył za meksykańskim napastnikiem i ten zupełnie niepilnowany mógł doprowadzić do wyrównania.

Liga angielska. Jakub Kiwior zmieniony w przerwie

Na drugą połowę reprezentant Polski już nie wyszedł, zmienił go Takehiro Tomiyasu. To jednak nie pomogło Arsenalowi w osiągnięciu korzystnego rezultatu. Kwadrans po przerwie Bobby De Cordova-Reid wpisał się na listę strzelców dając prowadzenie gospodarzom, które utrzymało się już do końca meczu.