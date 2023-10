Liga Europy. John Yeboah z Rakowa Częstochowa przed meczem ze Sturmem Graz: Czujemy się bardzo mocni i gotowi

Zaznaczył, że ostatni mecz ligowy z Radomiakiem jego zespół kończył w takim zestawieniu obrony, jakiego by nie przewidział przed sezonem.

- Chcemy dążyć do tego, by nasza struktura w defensywie była bardziej stabilna, ale cieszę się, że zawodnicy, którzy do nas dołączyli, coraz lepiej rozumieją zasady gry, coraz lepiej współpracują z partnerami. Czas będzie działał na ich korzyść, więc śpię dobrze. Ograniczone pole manewru na środku obrony nie stanowi problemy - ocenił.