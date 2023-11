Liga Europy. Liczby nie kłamią! Raków Częstochowa zarobił pięć razy mniej od Legii Warszawa grając w Lidze Europy!

Ile Raków Częstochowa zarobił w Lidze Europy? Więcej zgarnąłby... w Lidze Konferencji

Jak to się przełożyło na finanse? Remis w fazie grupowej Ligi Europy oznacza dla klubów przychód w wysokości 210 tys. euro . Legia z kolei wygrała dwa mecze w grupie Ligi Konferencji (z Aston Villą i ze Zrinjski). Dla stołecznego klubu oznaczało to zarobek w wysokości aż 1 mln euro (wygrana w fazie grupowej LKE to bonus w kwocie 500 tys. euro ).

Ile można zarobić grając w europejskich pucharach?

Rzućmy okiem, ile UEFA płaci za fazy eliminacyjne oraz awans do Ligi Europy. Pieniądze są zdecydowanie mniejsze niż te, które UEFA płaci za awans do Ligi Mistrzów, natomiast z pewnością kwoty, które otrzymują polskie kluby za grę w europejskich pucharach mogą przyprawić o zawrót głowy.

Ile Raków Częstochowy zarobił dotąd z tytułu gier w europejskich pucharach?

Kolejne pieniądze, tak jak zresztą wspominamy, są do podniesienia z boiska, w samej fazie grupowej. Remis to dla każdego klubu zarobek w postaci 210 tys. euro (932 400 zł), z kolei wygrana to dodatkowy przychód w wysokości 630 tys. euro (2 797 200 zł).

Raków zamyka grupę E Ligi Europy z ledwie jednym punktem. Jeśli mistrz Polski trzy kolejne mecze wygra, co będzie rzecz jasna nie lada wyzwaniem, ale oczywiście nie można takiego scenariusza wykluczyć, i zakończy fazę grupową na 1. miejscu, to zarobi dodatkowy 1 100 mln euro (4 884 000 zł). Druga lokata z kolei, która również oznacza awans do fazy pucharowej wiąże się z przychodem w wysokości 550 tys. euro (2 442 550 zł).

Raków w czwartek 9 listopada zagra ze Sportingiem. Cel? Rzecz jasna wygrana i odbicie się od dna ligowej tabeli. Mecz z Portugalczykami będzie trudny, natomiast z pewnością podopieczni Dawida Szwargi wyjdą od początku bardzo zmotywowani. Pierwszy gwizdek o godz. 21:00. Relacja tekstowa LIVE w GOL24!