Liga Europy. Raków Częstochowa o przedłużenie nadziei, 15 drużyn o awans OPRAC.: Piotr Rzepecki

Lucyna Nenów

Liga Europy. Piłkarze Rakowa Częstochowa w czwartek w Grazu zagrają ze Sturmem o przedłużenie nadziei na trzecie miejsce w grupie D LE pozostanie do wiosny w międzynarodowej rywalizacji. Piętnaście innych zespołów może awansować do fazy pucharowej i dołączyć do Atalanty Bergamo oraz Bayeru Leverkusen.