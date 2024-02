Liga hiszpańska. Media: Real Madryt porozumiał się z Kylianem Mbappe ws. jego transferu. Oto szczegóły kontraktu napastnika

Mbappe jedną nogą w Realu. Jaką dostanie pensję?

Według hiszpańskiej gazety porozumienie zawarte zostało nie tylko z napastnikiem Paris Saint-Germain, ale również z jego rodzicami: Wilfiedem Mbappe oraz Fayzą Lamary.

- Doszło do osiągnięcia werbalnego porozumienia, które teraz zostanie przełożone na konkretne liczby - napisał "El Debate", precyzując, że Mbappe zwiąże się z "Królewskimi" pięcioletnim kontraktem.

Według hiszpańskich dziennikarzy Kylian Mbappe przyjdzie na zasadzie wolnego transferu, ale to nie oznacza, że pozyskanie Francuza będzie darmowe. Mbappe ma zarabiać 15-20 mln euro rocznie, ale do tego także bonus za podpis, który może opiewać na 50 mln euro. Jak ustalił "El Debate", najważniejszą częścią dochodów Mbappe będą prawa do wizerunku. Francuski napastnik będzie dzielił je z klubem po połowie, czyli tak samo jak inni zawodnicy Realu.