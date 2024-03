Lewandowski przed niepowtarzalną szansą. Polak może dorównać legendzie

Lewandowski goni klasyfikację strzelców

Jednocześnie eksperci obecnie dostrzegli jego niebagatelny wpływ na grę swojej drużyny. Lewandowski nareszcie zaczął być również pewnego rodzaju mentorem dla młodych piłkarzy i pełnoprawnym liderem w zespole, który tym bardziej motywuje do lepszej gry.

Bramki zdobywał nasz najlepszy snajper przeciwko Alaves , Granadzie oraz Celcie Vigo z którą nawet ustrzelił dublet i nawiązał do pięknych czasów z Bayernu Monachium. Wówczas mając przydomek "Mr. Doppelpack" ładował co i rusz minimum dwa gole na mecz.

Liga hiszpańska. Robert Lewandowski zdaje się wracać na właściwe tory i w ostatnim meczu najbardziej w trwającym sezonie przypominał tego bramkostrzelnego napastnika. Do takiego stopnia jego postawa…

Lewandowski drogą legendy? Polak może powtórzyć niesamowity wyczyn

Kapitan reprezentacji Polski na swoim koncie ma bowiem dwanaście trafień i na poważnie włączył się do rywalizacji o trofeum "Pichichi". Do pierwszego Jude'a Bellinghama brakuje mu już tylko cztery trafienia. Tym bardziej w najbliższych meczach będzie miał okazję 35-latek zmniejszyć stratę do pomocnika Realu Madryt, gdyż ten doznał urazu kostki i będzie przechodził rekonwalescencję.