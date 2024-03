Liga hiszpańska. Robert Lewandowski odzyskuje formę strzelecką. Wielkie słowa hiszpańskiej prasy. "Ma gole we krwi" Jakub Jabłoński

Hiszpanie szaleją na punkcie Lewandowskiego. "Ma gole we krwi" PAP/EPA/Alberto Estevez

Liga hiszpańska. Robert Lewandowski powoli wychodzi z kryzysu, który przechodził jeszcze kilka miesięcy temu. Hiszpańskie media doceniają na każdym kroku ostatnie starania napastnika Barcelony. Do takiego stopnia, że trafił na czołówkę piątkowego wydania "L'Esportiu" z dopiskiem: "Ma gole we krwi". To dobra wiadomość przed barażami o mistrzostwa Europy!